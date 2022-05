Soirée Karaoke

Soirée Karaoke, 13 mai 2022, . Soirée Karaoke

2022-05-13 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-13 Vendredi 13 mai, Pierre Clairet nous propose une soirée Karaoké, l’occasion de faire la fête et de s’amuser contact@coccinelle.cafetel +33 4 15 46 00 68 https://coccinelle.cafe/ dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville