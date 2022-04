Soirée KARAOKÉ 100% LIVE avec le duo KARAOKÉ ORCHESTAR Aubagne, 23 avril 2022, Aubagne.

Soirée KARAOKÉ 100% LIVE avec le duo KARAOKÉ ORCHESTAR Les deux font la bière 6 avenue des Caniers Aubagne

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 Les deux font la bière 6 avenue des Caniers

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

De vrais musiciens, plus de 150 chansons revisitées, pas d’écran,

pas de prompteur, mais des cahiers de paroles à se partager

pour une ambiance déjantée GA-RAN-TIE !



“Surprises et émotions au rendez-vous !”

Alors mettez votre plus belle tenue de star,

faites péter les paillettes et venez chanter !



Une hésitation? Peur du ridicule? Découvrez un aperçu du concept

dans la vidéo disponible en description.

Envie de vous entrainer ? Envoyez un mail à contact@lesdeuxfontlabiere.fr

pour “peut-être” obtenir la liste des morceaux joués en avant-première …



Côté restauration, Breizh In 13, la crêperie nomade vous proposera

ses délicieuses galettes et crêpes bretonnes : salées ou sucrées,

il y en aura pour tous les goûts !

Rien qu’à eux deux, ils font sonner les morceaux tel un orchestre.

C’est avec grand plaisir que revient le duo “KARAOKE ORCHESTAR”

dans la brasserie artisanale “LES DEUX FONT LA BIÈRE”

pour un karaoké 100% LIVE, 100% déguisé et 100% déglingué !!

contact@lesdeuxfontlabiere.fr

De vrais musiciens, plus de 150 chansons revisitées, pas d’écran,

pas de prompteur, mais des cahiers de paroles à se partager

pour une ambiance déjantée GA-RAN-TIE !



“Surprises et émotions au rendez-vous !”

Alors mettez votre plus belle tenue de star,

faites péter les paillettes et venez chanter !



Une hésitation? Peur du ridicule? Découvrez un aperçu du concept

dans la vidéo disponible en description.

Envie de vous entrainer ? Envoyez un mail à contact@lesdeuxfontlabiere.fr

pour “peut-être” obtenir la liste des morceaux joués en avant-première …



Côté restauration, Breizh In 13, la crêperie nomade vous proposera

ses délicieuses galettes et crêpes bretonnes : salées ou sucrées,

il y en aura pour tous les goûts !

Les deux font la bière 6 avenue des Caniers Aubagne

dernière mise à jour : 2022-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile