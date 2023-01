Soirée Karao’clette Moncoutant-sur-Sèvre, 11 mars 2023, Moncoutant-sur-Sèvre . Soirée Karao’clette Salle des fêtes Maurice Verger Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

2023-03-11 19:00:00 – 2023-03-11 03:00:00 Moncoutant-sur-Sèvre

Deux-Sèvres 9 EUR Le comité des fêtes du Breuil-Bernard vous invite à sa soirée Karao’clette!

Vous pourrez participer à un karaoké tout en dégustant une raclette.

Sur réservation au 06.77.52.80.97, réception du paiement avant le 12/02/23.

Moncoutant-sur-Sèvre

