SOIRÉE JUST DANCE Montpellier, samedi 24 février 2024.

SOIRÉE JUST DANCE Montpellier Hérault

Une activité « sportive » et originale à pratiquer en groupe dans un lieu spacieux et convivial

Inspiré du jeu vidéo Just Dance, ce ne sera pas une soirée seul(e) devant votre écran mais tous ensemble devant un écran géant.

Rendez-vous samedi 24 février de 20h à 1h pour une nouvelle édition Just Dance avec toujours de nouvelles chorégraphies fun et adaptées à tous. N’hésitez pas à venir en groupe, amis, famille, collègues, avec des enfants, des ados ou qu’entres adultes, tout le monde s’amuse quel que soit l’âge

La bonne nouvelle c’est que l’entrée est gratuite !

Seul pré-requis, venir avec le sourire et vos good vibes

Sur place bar et snacking pour se rafraichir et grignoter .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24 23:30:00

34 Rue du Mas Saint Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

