Soirée jumelage Salle des Consuls Monflanquin, vendredi 1 mars 2024.

Soirée jumelage Salle des Consuls Monflanquin Lot-et-Garonne

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose une soirée jumelage avec buffet Italo-Grec et cinéma.

Projection du film I LOVE GREECE de la réalisatrice grecque Nafsika Guerry-Karamaounas et par Chloé Larouchi, avec Stacy Martin, Vincent Dedienne et Maria Apostolakea.

Synopsis Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur une petite île des Cyclades, toute la famille décide de les accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les feux de l’Attique…

Réservation souhaitée avant le 27 février. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:00:00

fin : 2024-03-01

Salle des Consuls Rue des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée jumelage Monflanquin a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Coeur de Bastides