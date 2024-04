Soirée Jukebox à My Beers My Beers Arles, vendredi 12 avril 2024.

Vite c’est bientôt la Jukebox Party dans ton My Beers d’Arles !

Une soirée unique et innovante où vous prenez le contrôle de la musique tel un véritable Jukebox !

Nous allons préparer un grosse sélection de musiques où on peut danser de tous style et tout genre… Et vous prenez le contrôle de la playlist !

1/ Télécharges l’application ZIKUP (Inscription en rapide en moins de 20 secondes)⌛️

2/Rejoins la playlist avec le code suivant KvYo

3/ Choisis une chanson en temps réel !

4/ Vote parmi toutes les propositions déjà faite pour faire monter tes préférées ⬆️

5/ Et nous lançons le son qui obtient le plus de vote !

Début du set 20h30 !

Alors, préparez-vous à danser toute la nuit ! .

My Beers Allée Du Colonel Arnaud Beltrame

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mybeers.arles@gmail.com

