SOIRÉE JOUR DE L’AN AU MANOIR Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Laval-sur-Vologne Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne

Vosges

SOIRÉE JOUR DE L’AN AU MANOIR Laval-sur-Vologne, 31 décembre 2022, Laval-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Laval-sur-Vologne. SOIRÉE JOUR DE L’AN AU MANOIR 373 rue Maurice Mougeot LE MANOIR MAUDIT Laval-sur-Vologne Vosges LE MANOIR MAUDIT 373 rue Maurice Mougeot

2022-12-31 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-31 23:50:00 23:50:00

LE MANOIR MAUDIT 373 rue Maurice Mougeot

Laval-sur-Vologne

Vosges Laval-sur-Vologne 95 EUR Parce que le MANOIR MAUDIT souhaite vous proposer un passage à la nouvelle année exceptionnel et original, découvrez dès à présenter notre SOIRÉE SPÉCIALE JOUR DE L’AN Venez DÎNER dans un cadre unique et plonger en guise de trou normand, dans une sombre histoire de meurtre avec notre murder party LE TOURNAGE. Vous pensiez venir pour être figurant dans le prochain film de James Burton, mais rien ne va se passer comme vous le souhaitez !

Vous devrez réfléchir, enquêter et trouver l’assassin ! Si vous accomplissez votre mission, vous pourrez ensuite participer à notre animation musicale ! Le thème de la soirée sera, comme une évidence le CINEMA.

L’équipe du Manoir sera ravie que vous veniez DÉGUISÉS pour l’occasion (avec au moins un accessoire). +33 6 87 99 19 92 https://www.lemanoirmaudit.com/jourdelan2023 Le Manoir Maudit

LE MANOIR MAUDIT 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne, Vosges Autres Lieu Laval-sur-Vologne Adresse Laval-sur-Vologne Vosges OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES LE MANOIR MAUDIT 373 rue Maurice Mougeot Ville Laval-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Laval-sur-Vologne lieuville LE MANOIR MAUDIT 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Departement Vosges

Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Laval-sur-Vologne Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval-sur-vologne-ot-bruyeres-vallons-des-vosges-laval-sur-vologne/

SOIRÉE JOUR DE L’AN AU MANOIR Laval-sur-Vologne 2022-12-31 was last modified: by SOIRÉE JOUR DE L’AN AU MANOIR Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne 31 décembre 2022 373 rue Maurice Mougeot LE MANOIR MAUDIT Laval-sur-Vologne Vosges OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne Vosges

Laval-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Laval-sur-Vologne Vosges