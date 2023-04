Soirée John Waters en présence du réalisateur Cinéma le Louxor, 28 avril 2023, 75010.

Le vendredi 28 avril 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif normal : 10 €

Tarif réduit : 8 €

-26 ans : 5,50 €

Carte Louxor 5 places : 34,50€

Carte Louxor 10 places : 60€

Cartes UGC illimité et CinéPass acceptées

CCU et CinéChèque acceptés

Le Louxor-Palais du Cinéma, La Librairie des Abesses et Les Editions Actes Sud sont heureux de vous annoncer la présence exceptionnelle de John Waters le vendredi 28 avril pour une dédicace des ses romans Monsieur je sais tout (Actes Sud) et Sale menteuse (Gaïa) ainsi qu’une présentation de ses films Polyester et Cry-Baby.

19H POLYESTER

De John Waters

USA I 1981 I 1h26 I VOSTF

Avec Divine, Tab Hunter

Les aventures d’une famille peu reluisante. Maman, Divine, est alcoolique, papa s’occupe d’un drive-in porno, le fils est fétichiste du pied et la fille, nymphomane, tombe enceinte. La rencontre de Divine avec un play-boy sur le retour va bousculer l’equilibre précaire mais réel de cette charmante famille.

« John Waters épingle les travers de la middle class américaine et l’hypocrisie des valeurs morales US en martyrisant un travesti obèse. (…) Polyester est un film clé dans la filmographie de John Waters. Pour la première fois, le pape du cinéma trash underground de Baltimore envisage de faire un film grand public. (…) Le Ed Wood du dégueulis veut faire dans le drame. Et il confie pour la première fois à son acteur fétiche, l’horrifique travesti obèse Divine, un rôle « sérieux » : une femme martyrisée. » Luc Arbona – Les InRocks

21H30 CRY-BABY

De John Waters

USA I 1990 I 1h25 I VOSTF

Avec Johnny Depp, Amy Locane

A Baltimore, en 1954, alors que l’Amérique découvrait le rock, la candide Allison, fille d’une riche famille, tomba amoureuse d’un mauvais garçon, Wade Walker, surnommé Cry Baby à cause d’une étrange propension aux larmes. Ce dernier, voué à se faire l’apôtre du Mal, découvre alors les extrémités auxquelles la passion peut conduire…

« Les fantômes de West Side Story et de Jailhouse Rock planent sur cette comédie musicale allègre et séduisante. Mené par Johnny Depp (alors toute jeune vedette issue de la télé), Cry-Baby aligne un casting réunissant personnages « watersiens » (Mink Stole ou Ricki Lake) et stars de tous horizons (le rocker Iggy Pop, l’acteur warholien Joe Dallesandro, a milliardaire rebelle Patty Hearst, l’actrice X Traci Lords…). Ce divertissement délicieux, certes plus sage que les films précédents de John Waters, n’en est pas moins critique quant à la société américaine. S’il se situe sur un registre moins transgressif que par le passé, le réalisateur y prend tout de même un malin plaisir à toujours déconstruire les clichés sociétaux. » Didier Roth-Bettoni – Festival Ecrans Mixtes

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 75010

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 75010

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ 0144639696 contact@cinemalouxor.fr

Image tiré du film Cry-Baby