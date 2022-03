SOIREE JOE ARLANDIS Carbonne Carbonne Catégories d’évènement: Carbonne

Haute-Garonne

SOIREE JOE ARLANDIS Carbonne, 19 mars 2022, Carbonne. SOIREE JOE ARLANDIS DOMAINE DE LA TERRASSE 6 avenue Aristide Briand Carbonne

2022-03-19 – 2022-03-19 DOMAINE DE LA TERRASSE 6 avenue Aristide Briand

Carbonne Haute-Garonne Carbonne Réservez vite votre soirée pour une soirée hommage à Johnny Halliday Allumez le feuuuuu !!! Vivre pour le meilleur, l’envie, que je t’aime… et oui ses chansons ont marqué la France entière. Pour mettre le feu, Joe Arlandis interprètera la voix de Johnny Samedi 19 Mars lors de son concert à La Terrasse. tourisme@domainedelaterrasse.fr http://www.domainedelaterrasse.fr/ Réservez vite votre soirée pour une soirée hommage à Johnny Halliday Domaine de La Terrasse

DOMAINE DE LA TERRASSE 6 avenue Aristide Briand Carbonne

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Carbonne, Haute-Garonne Autres Lieu Carbonne Adresse DOMAINE DE LA TERRASSE 6 avenue Aristide Briand Ville Carbonne lieuville DOMAINE DE LA TERRASSE 6 avenue Aristide Briand Carbonne Departement Haute-Garonne

Carbonne Carbonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbonne/

SOIREE JOE ARLANDIS Carbonne 2022-03-19 was last modified: by SOIREE JOE ARLANDIS Carbonne Carbonne 19 mars 2022 Carbonne Haute-Garonne

Carbonne Haute-Garonne