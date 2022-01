Soirée Jeux vidéos Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Médiathèque Antoine de St Exupéry, le vendredi 18 mars à 18:30

Chauffez vos pouces, dégainez les manettes et faites monter la fièvre du jeu ! Passons en mode PS4 et Switch à la médiathèque. Pour tous dès 11 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.

Sur consoles PS4 et Switch Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:30:00 2022-03-18T20:30:00

