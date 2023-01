SOIRÉE JEUX VIDÉO Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

SOIRÉE JEUX VIDÉO Saumur, 20 janvier 2023, Saumur . SOIRÉE JEUX VIDÉO 880 rue François Mitterand Saumur Maine-et-Loire

2023-01-20 – 2023-01-20 Saumur

Maine-et-Loire Alors que les jeux vidéo sont souvent source d’incompréhension entre les parents et leurs enfants, la Ludothèque, en partenariat avec la Scoope, vous propose de porter un nouveau regard sur les jeux vidéos. S’amuser ensemble, établir le dialogue dans la famille autour du jeu vidéo, reformer ou renforcer les liens familiaux par le jeu, mieux protéger les enfants des effets nocifs et addictifs des écrans… les objectifs de cette soirée sont nombreux ! Au programme : jeux coopératifs, jeux de course, jeux d’ambiance ou encore danse. Et pour les nostalgiques, du rétrogaming avec l’association RGV. La ludothèque de Saumur organise une soirée jeux vidéo : PS4, Switch et tablettes avec des jeux adaptés. Une soirée encadrée par les ludothécaires pour un moment en famille. ludotheque@saumur.fr +33 2 41 53 78 05 https://www.ville-saumur.fr/ Saumur

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse 880 rue François Mitterand Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

SOIRÉE JEUX VIDÉO Saumur 2023-01-20 was last modified: by SOIRÉE JEUX VIDÉO Saumur Saumur 20 janvier 2023 880 rue François Mitterand Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire saumur

Saumur Maine-et-Loire