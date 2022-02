Soirée jeux vidéo Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Soirée jeux vidéo Médiathèque le Passe Muraille, 4 mars 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Soirée jeux vidéo

Médiathèque le Passe Muraille, le vendredi 4 mars à 20:00

“Le fil bleu ?” “Coupe pas !” “Oups !” Dans Keep Talking and Nobody Explodes, un joueur est aux manettes pour désamorcer une bombe (virtuelle). Les autres joueurs sont les « Experts » qui doivent donner les instructions pour désamorcer la bombe en décodant les informations trouvées dans le Manuel du Démineur. Mais il y a un hic : les Experts ne peuvent pas voir la bombe, donc tout le monde va devoir parler – et rapidement ! Es-tu prêt à relever le défi ?

Gratuit, réservation obligatoire

Jouez en visio-conférence avec les médiathèques du Loroux et de Divatte Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

Soirée jeux vidéo Médiathèque le Passe Muraille 2022-03-04 was last modified: by Soirée jeux vidéo Médiathèque le Passe Muraille Médiathèque le Passe Muraille 4 mars 2022 Médiathèque Le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique