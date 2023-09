Soirée jeux vidéo et réalité virtuelle spéciale horreur Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 18h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit





Une nouvelle session jeux vidéo et réalité virtuelle s’ouvre dans l’auditorium le vendredi 24 novembre à 18h !

Cette fois-ci nous vous proposons une session spéciale « pour les plus grands », âgés de 16 ans et plus, avec des jeux d’horreur et d’angoisse.

Une session jeux vidéo et réalité virtuelle dans l’auditorium pour une soirée axée sur l’horreur et l’angoisse. Ce n’est donc pas pour tout le monde : seuls les 16 ans et plus seront admis.

Au programme : surtout de la réalité virtuelle, et des consoles en tout genre, pour des parties qui vont vous donner des frissons !

Jeux vidéo sur consoles et réalité virtuelle à partir de 16 ans

Vendredi 24 novembre 2023, à 18h

Auditorium (-1)

Public ado et adulte, à partir de 16 ans

Entrée libre

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

Tarsier studios Screenshot du jeu Little Nightmare