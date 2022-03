Soirée jeux vidéo et de société Atrium Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Tu as entre 14 et 17 ans ? L’Espace jeunes te donne rendez-vous pour une grande soirée jeux vidéos et jeux de société, gratuite. Repas et boissons offerts ! Les places étant limitées, penses à t’inscrire auprès de l’Espace jeunes au 02 99 41 60 78 ou par mail à [secteur.jeunesse@ville-chantepie.fr](mailto:secteur.jeunesse@ville-chantepie.fr) * Vendredi 25 mars de 19h30 à 22h * À l’Espace jeunes _(10 avenue des Méliettes)_ * Jeux prêtés par l’association 3 Hit Combo

Sur inscription

