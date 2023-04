Soirée jeux vidéo Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Soirée jeux vidéo Bibliothèque Saint-Eloi, 7 juillet 2023, Paris. Le vendredi 07 juillet 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Faites un détour par la bibliothèque pour tester nos jeux vidéo ! Ce sont les grandes vacances, c’est parti pour deux heures de bonne humeur garantie aux manettes ! vendredi 7 juillet, 17h pour tout public dès 8 ans entrée libre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

