Soirée jeux Véretz, vendredi 16 février 2024.

Soirée jeux Véretz Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 23:00:00

Rendez-vous devenu incontournable sur Véretz, la soirée jeux revient pour une nouvelle édition sur le thème «roadtrip».

L’Espace jeunes de la Communauté de communes Touraine Est-Vallées (CTEV), le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et leurs animateurs aiment réunir les petits et les grands autour de jeux inédits et variés (géants, de coopération…). Ambiance conviviale et chaleureuse garantie, propice aux soirées hivernales. Espace restauration rapide (crêpes, bonbons…) et buvette sur place.

39 Avenue de la Guérinière

Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire