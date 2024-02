Soirée jeux spécial voyages Ludothèque Pontivy, samedi 17 février 2024.

Soirée jeux spécial voyages Ludothèque Pontivy Morbihan

Amateurs de voyages et de convivialité, préparez vos dés et affûtez vos stratégies une soirée exceptionnelle de jeux de société vous attend ! Au programme de cette escapade ludique, une thématique envoûtante le Voyage. Que vous soyez un explorateur aguerri ou un voyageur de salon, cette soirée promet des découvertes ludiques et des rencontres inoubliables.

Au cœur de cet événement, la magie des jeux de société modernes opérera. De Carcassonne à Smallworld, en passant par

Gratuit pour les adhérents, prix libre pour les non-adhérents .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Ludothèque 6 quai du Plessis Bâtiment F

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

L’événement Soirée jeux spécial voyages Pontivy a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté