Thue et Mue Calvados Thue et Mue La médiathèque La Croisée des mots, à Bretteville l’Orgueilleuse, vous invite à une soirée jeux de société spéciale “Frayeur”.

Venez en famille ou entre amis, et affrontez vos peurs dans des jeux à l’ambiance frissonnante pour célébrer Halloween.

brettevillelorg-mediatheque@thueetmue.fr +33 2 31 80 47 07

Pass sanitaire à partir de 12 ans et port du masque obligatoires.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Thue et Mue Autres Lieu Thue et Mue Adresse médiathèque La Croisée des mots 12 place des canadiens Ville Thue et Mue lieuville 49.21248#-0.51444