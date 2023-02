Soirée jeux spécial carnaval, 23 février 2023, Wihr-au-Val Wihr-au-Val.

4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

2023-02-23 18:30:00 – 2023-02-23 20:00:00

4ème édition des soirées jeux aux brewpub, venez déguisés pour profiter d’une remise sur vos boissons toute la soirée, les jeux seront proposés et animés par Hélène et Yannick, pour les grands et les petits, en famille ou entre amis !

+33 3 89 73 17 68

