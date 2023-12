Soirée jeux Sherlock Holmes à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée jeux Sherlock Holmes à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 17h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Saurez-vous battre Sherlock Holmes ? Venez enquêter dans le Londres victorien et résolvez l’assassinat de Courtney Allen plus rapidement que le grand détective !

Une animation proposée dans le cadre des « Nuits de la lecture ».

Sur inscription, à partir de 12 ans Apprentis détectives, c’est l’heure de faire vos

preuves ! Suivez les pistes, interrogez les témoins, questionnez vos

informateurs, décortiquez les journaux et ensemble, faites travailler vos

cellules grises pour démêler le crime ! Une affaire tirée du jeu Sherlock Holmes, détective conseil

de Gary Grady – Suzanne

Goldberg – Raymond Edwards. Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 12 ans Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Code postal 75015 Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36, rue Emeriau Ville Paris

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/