La ludothèque Regards organise une soirée jeux de société. Ce mois-ci essayez des jeux tranditionnels d’Afrique et du Moyen-Orient. **Tarifs** * Gratuit pour les adhérent·es * 1€ pour les non-adhérent·es Jouez en famille, seul·e, entre ami·es ou avec vos voisin·es. Salle Paul-Labal Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

