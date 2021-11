Soirée jeux Salies-de-Béarn, 25 novembre 2021, Salies-de-Béarn.

Soirée jeux Le chalet Boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn

2021-11-25 19:30:00 – 2021-11-25 Le chalet Boulevard Saint Guily

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Dernière soirée jeux 2021 !!! Et retour en fanfare dans un bar salisien : le Chalet !

Une bien belle façon de finir sa liste de bonnes résolutions 2021 en venant partager avec sa famille et/ou ses amis un peu de temps et d’attention autour des jeux de société de la librairie. Pas d’inquiétude : les gentils animateurs sont là pour vous accompagner.

Et vous pouvez compter sur les équipes du Chalet pour vous proposer de quoi agrémenter la soirée…

+33 9 86 33 55 31

©Le Moment Librairie

