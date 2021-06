Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Soirée jeux Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Soirée jeux Salies-de-Béarn, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Salies-de-Béarn. Soirée jeux 2021-07-31 18:30:00 – 2021-07-31 Le Moment Librairie 3 PLACE DU BAYAA

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Une bien belle soirée d’été. Les jeux du Moment sont de sortie sur la place. Profitez-en pour vous retrouver en famille et/ou entre amis pour partager, entre autres, un Moment ludique et endiablé. Une bien belle soirée d’été. Les jeux du Moment sont de sortie sur la place. Profitez-en pour vous retrouver en famille et/ou entre amis pour partager, entre autres, un Moment ludique et endiablé. +33 9 86 33 55 31 Une bien belle soirée d’été. Les jeux du Moment sont de sortie sur la place. Profitez-en pour vous retrouver en famille et/ou entre amis pour partager, entre autres, un Moment ludique et endiablé. ©Le Moment Librairie dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Salies-de-Béarn Adresse Le Moment Librairie 3 PLACE DU BAYAA Ville Salies-de-Béarn lieuville 43.47096#-0.92514