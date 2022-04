Soirée Jeux Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Soirée Jeux Saint-Valery-en-Caux, 30 avril 2022, Saint-Valery-en-Caux. Soirée Jeux Rue d’Etennemare Médiathèque Saint-Valery-en-Caux

2022-04-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-30 22:00:00 22:00:00 Rue d’Etennemare Médiathèque

En famille, entre amis ou seul, venez nous défier à Code Names, au Trivial Poursuit ou au Jungle Speed.

La soirée est ouverte à tous, sur inscription.

A la Médiathèque de 18h00 à 22h00.

La soirée est ouverte à tous, sur inscription.

A la Médiathèque de 18h00 à 22h00. En famille, entre amis ou seul, venez nous défier à Code Names, au Trivial Poursuit ou au Jungle Speed.

La soirée est ouverte à tous, sur inscription.

A la Médiathèque de 18h00 à 22h00. accueil.mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr +33 2 35 97 23 35 https://www.mediatheque-saintvaleryencaux.fr/ En famille, entre amis ou seul, venez nous défier à Code Names, au Trivial Poursuit ou au Jungle Speed.

La soirée est ouverte à tous, sur inscription.

A la Médiathèque de 18h00 à 22h00. Rue d’Etennemare Médiathèque Saint-Valery-en-Caux

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Rue d'Etennemare Médiathèque Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville Rue d'Etennemare Médiathèque Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime

