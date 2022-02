Soirée Jeux Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Catégories d’évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Soirée Jeux Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 25 mars 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. Soirée Jeux Mairie – Salle de réunion Le Bourg Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 22:30:00 Mairie – Salle de réunion Le Bourg

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf EUR 0 0 La ludothèque Brionnais Sud Bourgogne organise une soirée jeux.

En famille ou entre amis, venez vous amuser !

