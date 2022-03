Soirée jeux Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Soirée jeux Saint-Malo, 25 mars 2022, Saint-Malo. Soirée jeux Ludothèque 1 place Anne de Bretagne Saint-Malo

2022-03-25 19:30:00 – 2022-03-25 23:00:00 Ludothèque 1 place Anne de Bretagne

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Le jeu, qu’il soit stratégique ou d’ambiance, que l’on y joue pour s’amuser ou pour gagner, crée toujours une relation et une convivialité extraordinaires. Venez le découvrir avec les animateurs du Corsaire Ludique. Réservation conseillée

Enfant à partir de 8 ans, ados et adultes. Présentation d’un pass sanitaire valide et port du masque obligatoire ccas-ludotheque@saint-malo.fr +33 2 23 18 58 05 http://corsaire-ludique.fr/ Le jeu, qu’il soit stratégique ou d’ambiance, que l’on y joue pour s’amuser ou pour gagner, crée toujours une relation et une convivialité extraordinaires. Venez le découvrir avec les animateurs du Corsaire Ludique. Réservation conseillée

Enfant à partir de 8 ans, ados et adultes. Présentation d’un pass sanitaire valide et port du masque obligatoire Ludothèque 1 place Anne de Bretagne Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Ludothèque 1 place Anne de Bretagne Ville Saint-Malo lieuville Ludothèque 1 place Anne de Bretagne Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Soirée jeux Saint-Malo 2022-03-25 was last modified: by Soirée jeux Saint-Malo Saint-Malo 25 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine