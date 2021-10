Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Soirée jeux Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée jeux Saint-Malo, 29 octobre 2021, Saint-Malo. Soirée jeux 2021-10-29 19:30:00 – 2021-10-29 23:00:00 Ludothèque 1 place Anne de Bretagne

Le jeu, qu'il soit stratégique ou d'ambiance, que l'on y joue pour s'amuser ou pour gagner, crée toujours une relation et une convivialité extraordinaires. Venez le découvrir avec les animateurs du Corsaire Ludique. Réservation conseillée Présentation d'un pass sanitaire valide et port du masque obligatoire
ccas-ludotheque@saint-malo.fr +33 2 23 18 58 05 http://corsaire-ludique.fr/
dernière mise à jour : 2021-10-18

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Ludothèque 1 place Anne de Bretagne Ville Saint-Malo lieuville 48.65226#-2.00579