Soirée jeux ! Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste

Soirée jeux ! Saint-Laurent-de-Neste, 20 mai 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Soirée jeux ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste Passez un bon moment autour de jeux de société modernes ! Entrée : 1 euro/pers (pour acheter des jeux) contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 https://maisondusavoir.fr/ SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Soirée jeux ! Saint-Laurent-de-Neste 2022-05-20 was last modified: by Soirée jeux ! Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 20 mai 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées