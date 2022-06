Soirée jeux Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Soirée jeux Saint-Julien-en-Born, 31 août 2022, Saint-Julien-en-Born. Soirée jeux

47 route des Lacs Grange de la Smalah Saint-Julien-en-Born Landes Côte Landes Nature Tourisme Grange de la Smalah 47 route des Lacs

2022-08-31 20:00:00 – 2022-08-31 22:00:00

Grange de la Smalah 47 route des Lacs

Saint-Julien-en-Born

Landes Saint-Julien-en-Born Tous les mercredis, venez jouer au café.

Tarot, code name, Pictionnary, belote…amenez vos jeux préférés ! Tous les mercredis, venez jouer au café.

Tarot, code name, Pictionnary, belote…amenez vos jeux préférés ! +33 6 51 50 68 05 Tous les mercredis, venez jouer au café.

Tarot, code name, Pictionnary, belote…amenez vos jeux préférés ! la smalah

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Julien-en-Born Autres Lieu Saint-Julien-en-Born Adresse Saint-Julien-en-Born Landes Côte Landes Nature Tourisme Grange de la Smalah 47 route des Lacs Ville Saint-Julien-en-Born lieuville Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Departement Landes

Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-en-born/

Soirée jeux Saint-Julien-en-Born 2022-08-31 was last modified: by Soirée jeux Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born 31 août 2022 47 route des Lacs Grange de la Smalah Saint-Julien-en-Born Landes Côte Landes Nature Tourisme

Saint-Julien-en-Born Landes