Saint-Judoce Saint-Judoce Côtes-d'Armor, Saint-Judoce Soirée jeux Saint-Judoce Saint-Judoce Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Judoce

Soirée jeux Saint-Judoce, 19 novembre 2021, Saint-Judoce. Soirée jeux Saint-Judoce

2021-11-19 – 2021-11-19

Saint-Judoce Côtes d’Armor Saint-Judoce Venez profiter d’un moment de convivialité autour d’une soirée jeux de société pour tous les âges. Faites nous découvrir vos jeux préférés (merci de les ramener).

Chacun est invité à apporter quelque chose à partager pour un sympathique repas.

Ce sera également l’occasion de discuter du projet de création d’un café associatif. +33 6 66 63 29 00 Venez profiter d’un moment de convivialité autour d’une soirée jeux de société pour tous les âges. Faites nous découvrir vos jeux préférés (merci de les ramener).

Chacun est invité à apporter quelque chose à partager pour un sympathique repas.

Ce sera également l’occasion de discuter du projet de création d’un café associatif. Saint-Judoce

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Judoce Autres Lieu Saint-Judoce Adresse Ville Saint-Judoce lieuville Saint-Judoce