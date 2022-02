Soirée jeux Saint-Jeoire Saint-Jeoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jeoire

Soirée jeux Saint-Jeoire, 5 février 2022, Saint-Jeoire. Soirée jeux Ludothèque Monts et Merveilles de Saint-Jeoire 118 rue des ecoles Saint-Jeoire

2022-02-05 18:00:00 – 2022-02-05 00:00:00 Ludothèque Monts et Merveilles de Saint-Jeoire 118 rue des ecoles

Saint-Jeoire Haute-Savoie Saint-Jeoire Venez découvrir de nouveaux jeux de société, venez jouer entre amis ou en famille ! Que vous soyez petits ou grands, joueurs de grands jeux ou novices, il y en a pour tous, et pour tous les goûts. Soirée gratuite, ouverte à tous ! laludothequemetm@gmail.com +33 4 50 31 02 92 https://ludothequemontsetmerveilles.over-blog.com/ Ludothèque Monts et Merveilles de Saint-Jeoire 118 rue des ecoles Saint-Jeoire

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Môle et Brasses Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jeoire Autres Lieu Saint-Jeoire Adresse Ludothèque Monts et Merveilles de Saint-Jeoire 118 rue des ecoles Ville Saint-Jeoire lieuville Ludothèque Monts et Merveilles de Saint-Jeoire 118 rue des ecoles Saint-Jeoire Departement Haute-Savoie

Soirée jeux Saint-Jeoire 2022-02-05 was last modified: by Soirée jeux Saint-Jeoire Saint-Jeoire 5 février 2022 Haute-Savoie Saint-Jeoire

Saint-Jeoire Haute-Savoie