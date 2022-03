Soirée jeux Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Catégories d’évènement: Drôme

2022-03-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-11 22:00:00 22:00:00

Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme Saint-Barthélemy-de-Vals EUR 2 2 Une soirée jeux est organisée, ouvert à tous. Venez déguisé et une boisson vous sera offerte ! Buvette et crêpes sucrées et salées. Pass vaccinal demandé. nelly.delorme-badier@orange.fr +33 4 75 03 57 21 Saint-Barthélemy-de-Vals

