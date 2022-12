SOIRÉE JEUX Saint-André-de-Sangonis, 21 janvier 2023, Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis.

SOIRÉE JEUX

Saint-André-de-Sangonis Hérault

2023-01-21 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-21 22:00:00 22:00:00

Venez découvrir les jeux de La Sauce. Vous pouvez aussi apporter un jeu que vous voulez faire découvrir et repartir avec un nouveau jeu prêté par une autre famille. Autour d’un jeu, on papote, on rigole, on boit un verre, nul besoin d’être un joueur invétéré !

Repas partagé. Gratuit – familles, ados, adultes bienvenus.

