2022-05-13 – 2022-05-13

De nombreux jeux en tout genre :

-Coopératifs ou Compétitifs

-Jeux solo, à deux et jusqu’à 150

-Jeux d’ambiance, jeux en famille, jeux de réflexion, gros jeux…

-Prototypes de jeux, en cours de création

-Des nouveautés et des classiques

Ami(e)s joueuses et joueurs, c'est reparti pour les soirées jeux avec le MAL ! Soyez MALin /MALine rejoignez le Ministère des affaires ludiques du Sud Aveyron

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

