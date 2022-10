Soirée jeux Quingey Quingey Catégories d’évènement: Doubs

Quingey

Soirée jeux Quingey, 21 octobre 2022, Quingey. Soirée jeux

15 rue des Salines Médiathèque du Pays de Quingey Quingey Doubs Médiathèque du Pays de Quingey 15 rue des Salines

2022-10-21 – 2022-10-21

Médiathèque du Pays de Quingey 15 rue des Salines

Quingey

Doubs EUR 0 Venez nombreux à la soirée jeux pour ados dès 11 ans. lesmotsdelaloue.mediatheque@gmail.com +33 3 81 63 88 57 https://mediathequedupaysdequingey.wordpress.com/ Médiathèque du Pays de Quingey 15 rue des Salines Quingey

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Quingey Autres Lieu Quingey Adresse Quingey Doubs Médiathèque du Pays de Quingey 15 rue des Salines Ville Quingey lieuville Médiathèque du Pays de Quingey 15 rue des Salines Quingey Departement Doubs

Quingey Quingey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quingey/

Soirée jeux Quingey 2022-10-21 was last modified: by Soirée jeux Quingey Quingey 21 octobre 2022 15 rue des Salines Médiathèque du Pays de Quingey Quingey Doubs Doubs Quingey

Quingey Doubs