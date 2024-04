Soirée jeux Ludothèque Nay, vendredi 17 mai 2024.

Soirée jeux Ludothèque Nay Pyrénées-Atlantiques

Pour la dernière soirée jeux à la Ludothèque avant son déménagement à l’Espace Culturel du Pays de Nay, vos ludothécaires vous invitent à faire des plis . Alors place aux jeux de cartes Belote, Fou Fou Fou ! Mind up ! Mojo, Sire Sire, Skyjo, The Game, The Mind, Tarot, Trio, Velonimo, Zéro … Au menu de cette soirée, convivialité et bonne humeur. Un temps de restauration, façon auberge espagnole, devenu incontournable, clôturera la soirée

Pour les ados et les adultes. Sur réservation. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17 22:00:00

Ludothèque 16 Rue du Docteur Talamon

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservation.culture@paysdenay.fr

L’événement Soirée jeux Nay a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay