Soirée jeux Rue Saint-Antoine Navarrenx, vendredi 15 mars 2024.

La ludothèque s’exporte pour une soirée Bar & jeux le premier vendredi des vacances d’hiver. Une belle occasion de tester, découvrir, se retrouver et jouer ! Pourquoi réserver sa table par SMS ? Tout simplement pour être sûrs d’avoir de la place et de quoi grignoter ..

Des jeux très différents avec des mécaniques ludiques et des illustrations incroyables. Il y en aura pour tous les goûts. Pas de panique pour les règles du jeu une ludothécaire sera là pour vous accompagner. Pour les 16 ans et plus 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

Rue Saint-Antoine Bar des sports

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

