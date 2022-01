Soirée jeux « Mystère et boule de gomme » Médiathèque de Fontenilles, 11 février 2022, Fontenilles.

Soirée jeux « Mystère et boule de gomme »

Médiathèque de Fontenilles, le vendredi 11 février à 20:00

Fans d’énigmes à résoudre, ne manquez pas l’événement du **vendredi 11 février** que vous propose la **MédiaLudo de Fontenilles** ! **À partir de 20h et jusqu’à 23h**, participez à la grande soirée **« Mystère et boule de gomme »** dédiée aux **jeux d’enquêtes et de déduction** : – jeux inspirés des escapes games (Unlock…) – jeux d’observation entre « Où est Charlie » et un jeu d’enquête (Micro Macro) – jeux de déduction basés sur des mots ou des dessins (Mysterium – Just One – Fiesta de los Mertos – Twinz – Code Names…) **Attention les places sont limitées : 25 personnes maximum** **Ne tardez pas à réserver au 05 34 47 00 47** **À partir de 10 ans.** **- Pass sanitaire pour les 12 / 15 ans** **- Pass vaccinal pour les 16 ans et +**

Gratuit – Inscription obligatoire – Pass sanitaire 12/15 ans – Pass vaccinal 16 ans et +

Soirée dédiée aux jeux d’enquêtes et de déduction

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T23:00:00