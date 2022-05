Soirée jeux MPT Plan Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Soirée jeux MPT Plan, 13 mai 2022, Valence. Soirée jeux

MPT Plan, le vendredi 13 mai à 18:00

Thématique “A l’aventure” Partenariat MPT du Plan, médiathèque du Plan une soirée jeux de société, jeux de plateau et jeux de mise en scène Possiblité d’apporter quelque chose à manger à partager jouer en famille. Thématique “A l’aventure” MPT Plan Place des Aravis 26000 Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu MPT Plan Adresse Place des Aravis 26000 Ville Valence lieuville MPT Plan Valence Departement Drôme

MPT Plan Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Soirée jeux MPT Plan 2022-05-13 was last modified: by Soirée jeux MPT Plan MPT Plan 13 mai 2022 MPT Plan Valence Valence

Valence Drôme