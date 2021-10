Valence MPT du centre ville Drôme, Valence soirée jeux MPT du centre ville Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

soirée jeux MPT du centre ville, 23 novembre 2021, Valence. soirée jeux

MPT du centre ville, le mardi 23 novembre à 17:00

Venez partager un moment en famille !

gratuit

la ludothèque vous propose de découvrir de nouveaux jeux ! MPT du centre ville rue de la Pêcherie Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T17:00:00 2021-11-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu MPT du centre ville Adresse rue de la Pêcherie Ville Valence lieuville MPT du centre ville Valence