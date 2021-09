Sceaux Mjc de Sceaux Hauts-de-Seine, Sceaux Soirée jeux Mjc de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Soirée jeux Mjc de Sceaux, 15 septembre 2021, Sceaux. Soirée jeux

Mjc de Sceaux, le mercredi 15 septembre à 18:30

[http://www.mjcsceaux.com](http://www.mjcsceaux.com)———— ### ? Vendredi 15 octobre à 18h30 ### ? Entrée gratuite Envie de jouer et de découvrir des jeux de société en famille ou entre amis ? De partager et faire découvrir votre jeu de société préféré ? De rencontrer de nouvelles personnes ? Alors n’attendez plus ! Rendez-vous au Barkiroul pour une soirée autour d’un buffet participatif ! On compte sur vous pour apporter de quoi grignoter, on s’occupe des boissons ! ——————————————————– ? Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans ——————————————————– Venir à la MJC de Sceaux : ? 21 rue des écoles 92330 Sceaux ? RER B – Arrêt Sceaux – 25 minutes depuis Châtelet-les-Halles ? Bus n°128 / n°192 / n°395 – Arrêt Fontenay-Houdan ? N20 direction Sceaux – 20 minutes depuis la Porte d’Orléans ——————————————————– Nous contacter : ? 01 43 50 05 96 ? [contact@mjc-sceaux.com](mailto:contact@mjc-sceaux.com) ? www.mjcsceaux.com ? Soirée jeux ? Mjc de Sceaux 21 rue des écoles, 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:30:00 2021-09-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Mjc de Sceaux Adresse 21 rue des écoles, 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville Mjc de Sceaux Sceaux