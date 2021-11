Messery Messery Haute-Savoie, Messery Soirée jeux Messery Messery Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Messery

Soirée jeux Messery, 1 octobre 2021, Messery. Soirée jeux Espace Littorelle, 1 rue de la Cure Bibliothèque Messery

2021-10-01 20:00:00 – 2021-10-01 Espace Littorelle, 1 rue de la Cure Bibliothèque

Messery Haute-Savoie Messery La commission bibliothèque/ludothèque de Messery vous invite 1 vendredi par mois à une soirée jeux. Ouvert à tous els joueurs de 14 à 99 ans, pensez à apporter vos jeux bibliotheque@messery.fr +33 4 50 94 79 70 Espace Littorelle, 1 rue de la Cure Bibliothèque Messery

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de Tourisme intercommunal Destination Léman

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Messery Autres Lieu Messery Adresse Espace Littorelle, 1 rue de la Cure Bibliothèque Ville Messery lieuville Espace Littorelle, 1 rue de la Cure Bibliothèque Messery