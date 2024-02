Soirée jeux mensuelle Belin-Béliet, vendredi 16 février 2024.

Venez jouer seul, en famille ou entre amis aux dernières nouveautés ludiques de la ludothèque. Du jeu d’ambiance fun au jeu de réflexion pointu en passant par les Escape Games sur table, découvrez les titres pour adultes et adolescent de notre stock.

A l’occasion de la cérémonie des As d’Or qui aura bientôt lieu, venez jouer à quelques titres de la ludothèque faisant partie de la sélection 2024

– Trio Jeu de cartes tactique et tout public entre 7 Familles et Mémory

– Perfect Words Jeu d’association de mots coopératif en grille de mots fléchés

– Sur les Traces de Darwin Jeu de collection de tuiles animaux sur le thème du célèbre savant.

– Faraway Jeu de choix de cartes à la méthode de décompte rétroactive

– Cat in the Box Jeu de plis et de prise de risque dans lequel vous choisissez les couleurs des cartes jouées.

Faites vos pronostics sur les gagnants .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 22:30:00

fin : 2024-02-16

4 Avenue Plantagenêt

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine ludotheque.belinbeliet@orange.fr

