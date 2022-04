Soirée Jeux Menglon Menglon Catégories d’évènement: Drôme

Menglon

Soirée Jeux Menglon, 3 mai 2022, Menglon. Soirée Jeux BARABOCK 80 Les Tonnons

2022-05-03 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-03 21:30:00 21:30:00 BARABOCK 80 Les Tonnons

Menglon Drôme Menglon Participation d’Alex de l’As de Trêfle – Spéciale “Les Loups-Garous de Thiercelieux” édition Best of

Venez bluffer sur votre identité secrète dans ce village où des loups-garous dévorent chaque nuit un de ses habitants !…

(de 8 à 28 joueurs, 10ans+) +33 4 26 58 87 72 BARABOCK 80 Les Tonnons Menglon

