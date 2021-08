Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Soirée jeux Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Soirée jeux Médiathèque Ormédo – Orvault, 24 septembre 2021, Orvault. 2021-09-24

Horaire : 20:00 23:30

Gratuit : non C’est maintenant une (bonne) habitude : Ormédo accueille régulièrement l’association Ludobug pour des moments ludiques et conviviaux autour de la découverte des jeux de société (Kingdomino, 7 Wonders et bien d’autres). Connaisseur ou néophyte, n’hésitez pas à nous rejoindre, et même à amener vos jeux ! Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

