Médiathèque Micheline Réau, le vendredi 15 avril à 19:00

“Fini de lire, venez jouer !” Pendant cette soirée conviviale, venez vous amuser et découvrir des jeux de société divers et variés, ou encore participer au jeu “Les Loups-garous”. Tout public à partir de 10 ans. Sur inscription. En partenariat avec la MJC de Naintré.

avenue Jean Jaurès Naintré

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T22:00:00

