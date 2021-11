Venansault Médiathèque de Venansault Venansault, Vendée Soirée jeux Médiathèque de Venansault Venansault Catégories d’évènement: Venansault

Vendée

Soirée jeux Médiathèque de Venansault, 21 janvier 2022, Venansault. Soirée jeux

Médiathèque de Venansault, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00 La médiathèque reste ouverte et …. vous invite pour un moment de jeux en soirée très convivial Médiathèque de Venansault L’îlot des Arts 1 place de la Billardière 85190 Venansault Venansault Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Venansault, Vendée Autres Lieu Médiathèque de Venansault Adresse L'îlot des Arts 1 place de la Billardière 85190 Venansault Ville Venansault lieuville Médiathèque de Venansault Venansault