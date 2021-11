Lisieux Médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Soirée Jeux Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Soirée Jeux Médiathèque André Malraux, 10 juin 2022, Lisieux. Soirée Jeux

Médiathèque André Malraux, le vendredi 10 juin 2022 à 18:00

Dans le cadre du festival Polar à la plage, les bibliothécaires et Cédric de la boutique de jeux Aux Rêves des Dragons vous ont concocté une sélection de jeux d’enquêtes, d’énigmes et de mystères….

Gratuit

Polar à la plage Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T18:00:00 2022-06-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse Lisieux, Place de la République Ville Lisieux lieuville Médiathèque André Malraux Lisieux