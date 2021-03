Mondonville Médiathèque Mondonville Soirée jeux Médiathèque Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Soirée jeux Médiathèque, 26 mars 2021-26 mars 2021, Mondonville. Soirée jeux

Médiathèque, le vendredi 26 mars à 20:00

### Médiathèque – Familles **ANNULÉ** Une soirée…. pour découvrir de nouveaux jeux avec l’association _Tous en jeux_. Le tout en compagnie des jeunes du CAJ et de l’équipe de la médiathèque. Mondonville – Service culturel Médiathèque 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Mondonville

2021-03-26T20:00:00 2021-03-26T22:00:00

