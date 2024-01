Soirée jeux La Couronne Martigues, samedi 17 février 2024.

Soirée jeux La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Soirée jeux organisée par le Comité des Fêtes de La Couronne et ses super bénévoles.Familles

Une soirée jeux destinée aux adolescents et aux adultes à partager en famille.



Jeux de cartes (contrée, belote, tarot…) à partir de 18h30.

Au tarif de 10€ par personne comprenant la mise à disposition des jeux et 1/2 pizza, boisson et café. Sur inscription auprès de Mireille.



Wargame de 18h à 22h avec les pitous de la garrigue. Découverte et initiation gratuites.



Épreuve des poteaux de 18h à 22h. Gratuit. Qui sera notre premier héros ?

Buvette sur place.



Pour cette soirée, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

La Couronne 12 chemin du Petit Mas

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17 22:00:00



